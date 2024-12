VETAR PRAVI HAOS U VELIKOJ BRITANIJI: Otkazano 100 letova u Londonu, nezapamćeno nevreme pred praznike

U Velikoj Britaniji je otkazano oko 100 letova sa aerodroma Hitrou u Londonu, jer jaki vetrovi duvaju širom zemlje i ometaju saobraćaj pred Božić.

Pista na aerodromu u Belfastu u Severnoj Irskoj takođe je morala da bude zatvorena sredinom popodneva zbog iznenadnog sletanja jednog aviona usred nepovoljnih vremenskih uslova, saopštila je aviokompanija Emerald erlajns.

Britanski mediji su preneli da je pet osoba lakše povređeno pri sletanju aviona te kompanije koji je leteo na relaciji Edinburg-Belfast.

U subotu je londonski aerodrom Hitrou takođe otkazao neke letove.

Gale force winds spark Christmas travel chaos: Plane's nose gear collapses in 'hard landing' and closes runways while more than 100 Heathrow flights are cancelled - and 66million motorists hit the road https://t.co/3DbjKkaaUV pic.twitter.com/NyVab3SPsH