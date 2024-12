Luiđi Manđione (26) suočava se sa 11 tačaka optužnice u Njujorku, uključujući jednu za ubistvo prvog stepena i dve za ubistvo drugog stepena, zajedno sa drugim optužbama za posedovanje oružja i falsifikovanje dokumenata.

Luiđi Manđione, osumnjičeni za ubistvo Brajana Tompsona, generalnog direktora "UnitedHealthcare", na prometnom trotoaru u centru Menhetna, izveden je pred sud u Njujorku gde se izjasnio da nije kriv po optužbama za državni terorizam i ubistvo.

Saslušanje koje je održano danas bilo je prva prilika da Manđione, poznat i kao "nasmejani ubica", formalno odgovori na optužbe koje je podiglo Okružno tužilaštvo Manhetna.

