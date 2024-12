OTAC SINU (1) ODSEKAO GLAVU: Užas u Kaliforniji! Policajci u spavaćoj sobi zatekli prizor koji će ih proganjati (FOTO)

Policajci u Kaliforniji bili su šokirani nakon što su uhapsili Andreja Demskija (28) zbog sumnje da je svom jednogodišnjem sinu odsekao glavu.

Stravičan zločin se dogodio u petak u Sakramentu, a policija je reagovala nakon poziva rođaka, preneo je "Dailymail".

Istražitelji šerifove kancelarije opisali su mesto zločina kao jedno od najgorih koje su ikada videli, nakon što su pozvani u kuću oko 4,15 sati ujutru. Policija je reagovala na poziv zbog porodične svađe između Andreja Demskija i Angeline Vinjikove, majke dečaka. On u početku nije želeo da pusti policiju unutra.

Policija je na kraju silom ušla u stan i savladala oca. Telo obezglavljenog dečaka Majka Demskija je pronađeno u spavaćoj sobi.

"Za ovu porodicu, koja mora da nastavi dalje i pokupi delove svog života, njihov svet je uništen", rekao je Amar Gadi, službenik za javne informacije.

On je potvrdio da su u trenutku zločina osim oca u kući bile još dve žene. Dečakova majka i tašta uhapšenog. One su uspele da pobegnu iz kuće pre dolaska forenzičara.

Uhapšeni je zadržan iza rešetaka bez prava na kauciju. Protv njega je podignuta optužnica za ubistvo, nanošenje povreda i napad sredstvima koja mogu izazvati teške telesne povrede.

