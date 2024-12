TRAGEDIJA U TURSKOJ: Eksplozija u fabrici eksploziva - Najmanje 12 mrtvih

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a troje je povređeno u eksploziji u fabrici eksploziva u turskoj provinciji Balikesir, rekao je načelnik provincije Ismail Ustaoglu.

Ustaoglu je naveo da su povređene osobe u dobrom stanju, kao i da se utvrđuje koliko je tačno ljudi bilo u fabrici u trenutku eksplozije.

On je naveo da je mogućnost sabotaže isključena i da se deo fabrike urušio, prenela je Anadolija.

Ustaoglu je rekao da su ekipe hitne pomoći i vatrogasaca odmah poslate u fabriku.

