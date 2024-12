DRAMA NA MORU: Ruski brod potonuo nakon EKSPLOZIJE - Članovi posade nestali (VIDEO)

Ruski teretni brod potonuo je u međunarodnim vodama Sredozemnog mora i dva člana posade vode se kao nestali, saopštilo je danas rusko ministarstva spoljnih poslova.

Teretni brod sa 16 članova posade, "potonuo je nakon eksplozije u mašinskom odeljenju", navodi se u saopštenju kriznog štaba.

Kako se dodaje, 14 članova posade je spaseno, a dvojica se vode kao nestali.

A Russian cargo ship Ursa Major sank in the Mediterranean Sea off the coast of Spain after an explosion, the Spanish newspaper La Verdad reported.



14 crew members were rescued, two are missing. pic.twitter.com/VAoMgJai5k