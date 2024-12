Bil Klinton u bolnici: Evo šta se do sada zna o zdravstvenom stanju bivšeg predsednika SAD-a

Bivši predsednik SAD Bil Klinton (78) primljen je u bolnicu MedStar Georgetown University u ponedeljak na testiranja i posmatranje nakon što je dobio povišenu temperaturu, saopštio je njegov zamenik šefa kabineta, Endžel Urenja. Kako je javio NBC News, situacija nije bila hitna. Ipak, ima i onih koji sumnjaju da je u pitanju nešto mnogo opasnije.

Od kako je napustio funkciju 2001. godine, Klinton suočio se sa nekoliko zdravstvenih problema. Godine 2004. je prošao kroz operaciju četvorostrukog bajpasa u bolnici New York-Presbyterian, a vratio se u istu bolnicu 2010. godine na još jedan kardiološki zahvat, tokom kojeg su mu ugrađena dva stenta u koronarnu arteriju. Kao odgovor na to, Klinton je prešao na pretežno vegansku ishranu, što mu je pomoglo da smrša i poboljša svoje zdravlje, piše Newsweek.

Godine 2021, hospitalizovan je šest dana u Kaliforniji zbog sepse, infekcije koja se proširila u njegov krvotok.

Klinton je služio kao 42. predsednik Sjedinjenih Američkih Država od 1993. do 2001. godine. Pre toga, bio je državni tužilac Arkanzasa od 1977. do 1979. i guverner te države od 1979. do 1981, te ponovo od 1983. do 1992. godine. Govorio je na svakoj Demokratskoj nacionalnoj konvenciji (DNC) od 1976. godine.

Njegova supruga, Hilari Klinton, bila je državna sekretarka SAD pod predsednikom Barakom Obamom od 2009. do 2013. godine, a bila je i demokratski senator iz Njujorka od 2001. do 2009. godine. Hilari Klinton je postala kandidat Demokratske stranke na predsedničkim izborima 2016. godine, upisavši se u istoriju kao prva žena koja je osvojila predsedničku nominaciju jedne od velikih političkih stranaka u SAD. Osvojila je većinu glasova, ali je izgubila elektorski koledž i predsedničke izbore od Donalda Trampa.

President Clinton was admitted to MedStar Georgetown University Hospital this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving. — Angel Ureña (@angelurena) 23. децембар 2024.

Ove jeseni, Bil Klinton je bio aktivan u kampanji za demokratsku predsedničku kandidatkinju, aktuelnu potpredsednicu SAD Kamalu Haris. Takođe je imao zauzet putovanjima nakon objavljivanja svoje nove knjige "Citizen: My Life After the White House".

Urenja je objavio na platformi X u ponedeljak uveče: "On je u dobrom raspoloženju i duboko zahvalan na odličnoj nezi koju prima."

Džonatan Rejner, profesor medicine i hirurški interventni kardiolog u Medicinskom centru Džordžtaun, izjavio je za CNN: "Imam osećaj da bivši predsednik verovatno nema samo povišenu temperaturu, već i druge simptome koji izazivaju zabrinutost za ozbiljniju infekciju. Simptomi poput ubrzanog rada srca, kratkog daha, drhtavice i groznice, konfuzije ili letargije. Ovo su neki od simptoma, zajedno s temperaturom, koji bi mogli ukazivati na sepsu. Ključna stvar kod sepse je da može napredovati veoma brzo. Ako lekari imaju bilo kakvu sumnju, važno je što pre dovesti pacijenta u bolnicu, jer može doći do smrti za manje od 12 sati."

Urenja je izjavio za CNN da bivši predsednik planira da bude otpušten iz bolnice i kod kuće do Božića.

Autor: Marija Radić