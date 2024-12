Sestra prinčeva Vilijama i Harija dolazi na božićnu proslavu: Godinama je bila u svađi sa braćom, za sve je krivila Čarlsa!

Od prošlog meseca nagađa se o popisu zvanica, kao i ko će od porodice doći na ovu svečanost.

Bliži se božićno okupljanje britanske kraljevske porodice u Sandringhamu. Od prošlog meseca nagađa se o popisu zvanica, kao i ko će od porodice doći na ovu svečanost. Princ Vilijam je rekao da će ovog puta biti veoma bučno:

'Bićemo u Norfolku, u Sandringhamu. Biće nas 45 za Božić. Neće biti tiho, bit će bučno', rekao je.

Nagađa se da je svoju pozivnicu dobila i Laura Lopes, ćerka kraljice Kamile iz prvog braka u kojem je bila sa Endruom Parkerom Bovlesom.



Mnoge je to iznenadilo, s obzirom na to da je od ranije poznato da su Laura i princ Vilijam u lošim odnosima. Kako prenosi Irish Mirror, njih dvoje u prošlosti su imali 'užasne svađe', a najveći razlog tome bila je afera Čarlsa i Kamile dok je on bio sa princezom Dajanom u braku.

'Vilijam i Laura su se užasno svađali oko toga ko je kriv za njihove uništene porodice. Vilijam bi krivio Kamilu za svu bol koju je nanela njegovoj majci, princezi Dajani, što bi razbesnelo Lauru, ona bi zauzela tvrd stav i uzvratila bi Vilijamu: 'Tvoj otac mi je uništio život", piše Mirror.

Ipak, čini se da se njihov odnos od tada značajno promenio, što dokazuje i činjenica da je Laurina ćerka bila deveruša na venčanju princa Vilijama i Kejt Midlton 2011. godine. Inače, Laura je od 2006. u braku s ovlaštenim računovođom Harijem Lopesom, s kojim ima troje dece.

Autor: Dubravka Bošković