Snažna eksplozija u Rusiji: Gori tržni centar, ima mrtvih! Objavljeni snimci sa lica mesta (VIDEO)

Najmanje jedna osoba je poginula, a sedam je povređeno u eksploziji gasa u tržnom centru u ruskom gradu Vladikavkazu, saopštile su lokalne hitne službe.

Interfaks prenosi da se eksplozija dogodila na trećem spratu tržnog centra dok su zaposleni pripremali radnje za otvaranje.

Eksplozija je izazvala požar, a trenutno je oko 800 kvadratnih metara maloprodajnog prostora zahvaćeno vatrom, uključujući krov zgrade.

Predsednik ruske Severne Osetije saopštio je da se nalazi na licu mesta, gde je takođe raspoređen operativni štab, a u toku je proces gašenja požara.

UPDATE: Tragic outcome in #Vladikavkaz shopping center explosion.



1 person confirmed dead, 8 others injured.



Russian emergency services working tirelessly at the scene.



Thoughts with the victims and their families.



Investigation underway to determine cause.#EMERCOM pic.twitter.com/jffn9DjPYW