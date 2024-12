UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Jezivi detalji HORORA u Njujorku: Zapalio živu ženu u metrou, prolaznici snimali umesto da joj pomognu (VIDEO)

Njujorčane već dugo proganja priča o Kiti Đenoveze, 28-godišnjoj barmenki koja je 1964. godine silovana i izbodena nožem ispred svoje stambene zgrade u Kvinsu.

Sada se desilo nešto slično - žena je zapaljena živa u metrou, a prolaznici su umesto da joj pomognu snimali šta se dešava. Pomoć joj nije pružio čak ni policajac koji se našao na licu mesta.

Najpotresniji deo priče o Kiti Đenoveze objavljen je dve nedelje nakon njenog ubistva, kada je The New York Times objavio članak u kojem se tvrdilo da je tridesetak svedoka videlo ili čulo napad koji je trajao više od pola sata, ali da niko, osim njenog komšije, nije pozvao policiju niti joj pritekao u pomoć, podseća NewsWeek.

"Efekat posmatrača"

Iako je ovaj izveštaj kasnije osporen od strane vlasti koje su tvrdile da su mnogi svedoci zapravo pokušali da pozovu policiju, "efekat posmatrača" koji je proizašao iz ubistva Kiti Đenoveze postao je simbol gradske legende.

Ova ozloglašena priča ponovo se našla u centru pažnje nakon užasnog ubistva žene u vozu njujorške podzemne železnice u ranim jutarnjim satima u nedelju, kada je jedan muškarac navodno zapalio putnicu i posmatrao je dok je živa gorela, dok je voz stajao na stanici u Bruklinu.

Osim navodnog ubice, snimci užasnog incidenta prikazuju prolaznike i najmanje jednog uniformisanog policajca njujorške policije (NYPD) kako deluju ravnodušno dok prolaze pored ili se zadržavaju u blizini, umesto da pokušaju da pomognu žrtvi koja je bila u plamenu.

Novinar i autor Džerald Pozner, poznat po svojim istraživanjima atentata na Kenedija, opisao je "jezive snimke" kao "digitalnu verziju Kiti Đenoveze" u objavi na društvenim mrežama.

"Mogu razumeti ako niste želeli da budete osoba koja juri da pomogne jer se bojite da ćete se zapaliti ili ne znate šta se dešava — to mi je jasno", rekao je Pozner u intervjuu za Newsweek. "Ali ideja da ne potrčite po policajce, umesto da samo stojite i snimate telefonom... To me je zaista podsetilo na ubistvo iz 1964."

Mirno prišao i zapalio je upaljačem

Oko 7:30 ujutru u nedelju, žena — čiji identitet zvaničnici još nisu otkrili — zapaljena je dok je voz na liniji F ulazio na stanicu Stilvel Avenija na kraju linije na Koni Ajlendu.

Komesarka NYPD Džesika Tiš izjavila je da je žrtva bila "potpuno obuhvaćena plamenom za nekoliko sekundi" nakon što joj je muškarac mirno prišao i upaljačem zapalio odeću.

Snimci incidenta brzo su se proširili na društvenim mrežama. Žrtva je viđena kako nepomično stoji naslonjena na vrata voza dok prolaznici gledaju, neki je snimajući telefonima. U međuvremenu, muškarac, kasnije identifikovan kao osumnjičeni, prilazi joj sa komadom odeće i — umesto da ugasi plamen — maše tkaninom kako bi pojačao vatru.

Dan kasnije, Sebastijan Zapeta-Kalil, ilegalni imigrant iz Gvatemale koji je deportovan 2018. godine, a kasnije se vratio u SAD, optužen je za ubistvo prvog stepena i izazivanje požara u napadu za koji zvaničnici kažu da je bio nasumičan.

Zašto policajac nije reagovao?

Na pitanje o policajcu koji je snimljen kako prolazi pored žene u plamenu, NYPD je uputio Newsweek na konferenciju za štampu održanu u ponedeljak. Na tom brifingu, šef tranzitne policije Džozef Gulota branio je postupke policajca, rekavši da je on "savršeno obavio svoj posao dok su njegove kolege pozvale radnike tranzita, nabavile protivpožarne aparate i na kraju ugasile plamen."

"Razgovarao sam sa tim policajcima i reći ću ovo: Oni su reagovali — bilo je brojnih policajaca koji su odgovorili, ne samo jedan, na ovaj gnusni zločin", rekao je Gulota. "Šta su policajci videli i sa čim su se morali suočiti dok su nabavljali protivpožarne aparate, ja pohvaljujem tog policajca koji je ostao tamo i osigurao mesto zločina."

Ljudi snimali, umesto da pomognu

Ipak, Pozner je izrazio čuđenje zašto su ljudi stajali snimajući požar umesto da pokušaju da ugase plamen i zašto policajac nije, barem, skinuo jaknu da pokuša da pomogne.

Na društvenim mrežama, drugi korisnici povukli su slične paralele između incidenta u nedelju i ubistva Kiti Đenoveze, posebno ukazujući na sliku policajca koji je malo učinio da zaustavi plamen.

"Videti snimke na kojima niko ne radi ništa, uključujući dvojicu policajaca NYPD-a, dok žena gori živa, je uznemirujuće," napisao je jedan korisnik.

"Policajci su prošli pored nje dok je bila u plamenu. Ljudi su gledali i odbijali da intervenišu. Od svih stvari koje sam video u svom životu, ovo je jedna od najstrašnijih ne zbog uznemirujućih detalja, već zato što je to svima delovalo 'kao da nije ništa posebno'", rekao je drugi korisnik.

"Nakon što sam juče više puta video snimke ljudi koji ništa ne rade da pomognu ženi koja je gorela u vozu, čini se da se malo toga promenilo za 60 godina", objavio je treći korisnik. "Osim što sada, čini se, prva reakcija mnogih jeste da izvade telefone i snime scenu."

Pozner, koji je priznao da ne zna kako bi reagovao u istoj situaciji, zapitao se da li bi ovaj incident mogao postati prekretnica za društvo koje se suočava sa problemima kriminala, nereda - i apatije.

"Neće svako biti heroj, to razumem, ali mora postojati nešto bolje od toga da budete osoba koja samo snima događaj koji se odigrava pred vama", rekao je on.

U svojoj originalnoj objavi na društvenoj mreži X, Pozner je tvrdio da je "jedina razlika danas" u odnosu na ubistvo Kiti Đenoveze to što su posmatrači incidenta u nedelju imali telefone da dokumentuju užasnu scenu. Snimanjem, dodao je, ti posmatrači su pokazali "zašto ponekad mislim da smo mi ljudi promašena vrsta."

PAŽNJA! SNIMAK JE VEOMA UZNEMIRUJUĆ!

#Breaking 🚨: New video reveals a woman burned alive on a NYC subway by a migrant. A cop is seen pacing, seemingly waiting for backup. Outrageous! pic.twitter.com/kyEWb76fYd — Nate Jon™ 🇺🇸 (@NateJon21) 23. децембар 2024.

Autor: Iva Besarabić