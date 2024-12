OGLASIO SE ZELENSKI NAKON ŠTO JE FICO NAJAVIO UKIDAJE STRUJE ZA UKRAJINU: Putin mu je naredio

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oštro je reagovao na potez slovačkog premijera Roberta Fica u objavi na društvenoj mreži X, povodom njegove nedavne posete ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Podsetimo, slovački premijer Robert Fico, nakon posete Putinu u Moskvi, izjavio je da će njegova zemlja razmotriti recipročne mere protiv Ukrajine, poput obustave rezervnog snabdevanja električnom energijom nakon 1. januara, ukoliko Kijev, prema očekivanjima, zaustavi tranzit ruskog gasa u Slovačku. Slovačka je pokušavala da zadrži isporuku ruskog gasa preko Ukrajine do 2025. godine, iako je Kijev odbio da obnovi ugovor o tranzitu sa Moskvom, koji ističe krajem godine.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oštro je reagovao na potez slovačkog premijera Roberta Fica u objavi na društvenoj mreži X, povodom njegove nedavne posete ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

It appears that Putin gave Fico the order to open the second energy front against Ukraine at the expense of the Slovak people’s interests. Fico's threats to cut off Ukraine's emergency power supply this winter while Russia attacks our power plants and energy grid can only be…