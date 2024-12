Očuh ju je gledao dok se presvlači sa 7 godina, slao bizarne poruke: Porodica stala na njegovu stranu

Priča jedne, sada 21-godišnjakinje obišla je svet i mnoge šokirala, kada je otkrila traumatična iskustva koja je pretrpela od svog očuha.

Martin Falkoner, koji sada ima 66 godina, seksualno je zlostavljao Leu Grin od njene sedme godine života. Negovao ju je dok je bila dete, a ona se priseća da je krenulo sve kada je postavio kameru u njenoj sobi i gledao je kada se presvlači.

Mučno, kada je imala 15 godina, pokušao je da je siluje na novogodišnjoj zabavi i seksualno ju je zlostavljao u noći kada je trebalo da uživa kao maturant. Sa 16 godina smogla je hrabrosti da ga konačno prijavi policiji.

U novembru 2024. godine, Falkoner je osuđen na 16 godina po pet tačaka za seksualne aktivnosti sa detetom, pokušaj silovanja, jednu tačku za seksualni napad i jednu tačku za posedovanje pornografskog sadržaja u vidu fotografija/pseudo fotografija deteta.

Sada se Lea, iz Birkenheda, u Merzisajdu, hrabro odriče anonimnosti kako bi ohrabrila druge žrtve zlostavljanje da se jave i prijave svoje zlostavljače.

- Martin mi je ukrao detinjstvo i naterao me da pomislim da mi niko neće verovati. Bio je čudovište. Sada je konačno u zatvoru, želim da dam nadu drugima da i oni mogu postići pravdu, bez obzira koliko je vremena prošlo - rekla je hrabra devojka.

Lea je upoznala Falkonera kada je imala četiri godine nakon što je njena majka počela da izlazi sa njim, a ubrzo ga je nazvala - "tata". U početku je igrao očuha koji joj je kupovao poklone i brinuo se o njoj kada je bila bolesna. Ali sa šest godina, sve se promenilo.

- Jednog dana mi nije bilo dobro pa sam rešila da se okupam. Posle sam zatekla Martina u svojoj spavaćoj sobi sa kamerom. Skinuo mi je peškir i počeo da slika moje golo telo, pre nego što mi je rekao da će ih čuvati u posebnom folderu - priseća se.

Neliko trenutaka kasnije, jedan od Leine braće je došao gore i zatekao ga, pa je brzo izašao iz sobe. Godinu dana kasnije, Falkoner je napravio Lei krevet za princezu sa baldahinom, zajedno sa ružičastim prozirnim zavesama. Jedne noći, ubrzo zatim, ušao je u njenu spavaću sobu dok je spavala. Povukavši zavese, stavio je ruku ispod njene pidžame.

- Nisam razumela šta se dešava, pa sam se pretvarala da spavam - rekla je.

Često, kada bi Falkoner ostao kod preko noći, zlostavljao bi je u njenoj sobi i uvek bi pretio da joj niko neće verovati ako kaže. Na kraju, porodica se preselila kod njega kada je ona imala 13 godina i Leino zlostavljanje se nastavilo. Takođe bi neprimereno komentarisao njeno pojavljivanje.

- Jednom, dok smo bili u porodičnoj šetnji, on je šapnuo: "Vidim te kako vrckaš u tom kaputu“, od toga mi je naježila koža - nastavila je.

Jednog dana, sa 14 godina, Falkoner je ušao u kupatilo dok se Lea kupala. On je sedeo i gledao njeno telo.

- Rekao mi je da imam male grudi i predložio mu da ih masira da bi „narasle“. Pritom me je grubo uhvatio za grudi i počeo da trlja. Bilo je užasno.

Ubrzo nakon toga, Lea je počela da doživljava noćne more. Sanjala je da je Martin nasrnuo na nju u krevetu.

- Nisam mogla da mu pobegnem, čak ni dok sam spavala.

Kada je Lea dobila dečka od 15 godina, Martin je bio besan. Jedne večeri, dok se družila sa prijateljima, on je poslao poruku: "Loše mi je jer se osećam kao ljubomorni dečko, a ne tata, pa da li to znači da sam zaljubljena u tebe?"

Nakon što je prijatelju pokazala njegovu poruku, ohrabrena je da ga prijavi policiji. Ipak, Lea se plašila da joj neće poverovati. Nedeljama kasnije, Martin Falkoner je stavio kameru u njenu spavaću sobu i rekao joj da joj je dozvoljeno da se pere i koristi samo toalet u kupatilu. U novogodišnjoj noći u decembru 2018., tada sa 15 godina, porodica je održala zabavu. Falkoner je Leu opijao alkoholom sve dok joj se nije zavrtelo u glavi i povraćala.

- Odveo me je gore na kupanje da me „otrezni”. Ali kada sam izašla iz kade, onesvestila sam se na podu kupatila. Kada sam se probudila, shvatila sam da pokušava da me siluje - navodi Lea.

Srećom, Lein brat je pokucao na vrata pitajući da li je sve u redu - uplašivši Martina. U julu 2019., sedam meseci kasnije, u noći njenog maturske večeri, naterao ju je da pozira na slikama sa njim. Dok je uživala u noći sa prijateljima, poručio joj je u porukama: "Nedostaješ mi i izgledaš zapanjujuće. Šteta što si ostavila gaćice".

Te noći kod kuće, dok je Lea bila u krevetu, on se uvukao u njenu sobu i ponovo je seksualno zlostavljao.

- Dosta mi je, udarila sam ga u lice i on je sišao sa mene.

Dva meseca kasnije, Lea se preselila da živi sa porodičnim prijateljem. Sledećeg meseca u oktobru prijavila je Martina Falkonera policiji. Ali u decembru 2021. slučaj je odbačen zbog nedovoljnih dokaza. Neki od Leinih članova porodice optužili su je da laže. Kada je napunila 18 godina, uložila je žalbu na slučaj i ponovo je otvoren 2022.

Falconer je konačno optužen za višestruke seksualne prestupe protiv Lee. Više od dve godine kasnije, slučaj je konačno došao na sud. Pojavljujući se putem video veze, Lea je hrabro dala svoj iskaz. Prošlog meseca Martin Falkoner je proglašen krivim.

- Posle godina borbe za pravdu, konačno su mi poverovali. To što znam da će verovatno umreti u zatvoru daje mi utehu. Sada želim da druge žrtve zlostavljanja nikada ne prestanu da se bore za pravdu. Godinama sam se osećala zarobljeno u Martinovom zlostavljanju. Sada konačno obnavljam svoj život - navodi hrabra devojka.



Autor: Jovana Nerić