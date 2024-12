Užas u SAD: U masovnoj pucnjavi u Luizijani veliki broj povređenih

Detektivi iz kancelarije šerifa okruga Sent Džon Krstitelj istražuju pucnjavu koja se dogodila rano u subotu i po lokalnom vremenu, a u kojoj je osam ljudi povređeno ispred jednog poslovnog objekta u Volasu, Luizijana



Kancelarija šerifa saopštila je da su zamenici reagovali na dojavu o pucnjavi. Po dolasku, policajci su zatekli mesto zločina na kom su bile brojne čaure, javlja 4WWL.

Tri osobe zadobile su prostrelne rane, četiri su okrznute mecima, a jedna je povređena u odvojenom incidentu, navode vlasti. Sve žrtve prevezene su u obližnje bolnice i nalaze se u stabilnom stanju.

Kancelarija šerifa apeluje na sve koji imaju informacije o pucnjavi da kontaktiraju njegovu kancelariju.

