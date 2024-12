ŠTA SE DEŠAVA SA AVIONIMA? NOVA DRAMA NA LETU! Putnički avion hitno prizemljen! (FOTO+VIDEO)

Nema izveštaja o povređenima, a putnici su evakuisani iz letelice pokretnim stepenicama.

Putnički avion "boing 737-800 KLM" holandske aviokompanije doživeo je hidraulički kvar, pa je skliznuo sa piste u Norveškoj.

KLM 737-800 Skids Off Runway at Oslo Torp After Hydraulic Failure

KLM 737-800 Skids Off Runway at Oslo Torp After Hydraulic Failure



U večernjim satima 28. decembra, avion je saobraćao na letu KL1204 iz Osla, glavnog grada Norveške za Amsterdam u Holandiji, kada je ubrzo posle poletanja avion doživeo hidraulični kvar.

Hydraulic failure - KLM flight #KL1204 from #Oslo to #Amsterdam has made an emergency landing at Torp Airport / Norway



The police have not received any reports of injuries among the 182 on board the plane.



📸 VG



Posada je odlučila da preusmeri avion na aerodrom Oslo Torp Sandefjord. Međutim, prilikom sletanja, letelica je skliznula udesno, van piste na travnatu površinu, pre nego što je uspela da sleti na pistu.



Nema izveštaja o povređenima, a putnici su evakuisani iz letelice pokretnim stepenicama.

KLM flight #KL1204, a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.

The flight had diverted there shortly after takeoff from Oslo Airport (OSL).pic.twitter.com/SKIwHIfMBV — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) 28. децембар 2024.



Ekipe Hitne pomoći reagovale su na licu mesta. Putnicima i posadi je pružena pomoć dok se istraga o incidentu nastavlja.

Autor: Dubravka Bošković