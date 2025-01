Završena višečasovna talačka kriza u zatvoru u Francuskoj: Oglasio se i ministar policije

Osuđenik na izdržavanju kazne u zatvoru Arl koji je danas oteo pet pripadnika zatvorskog osoblja, oslobodio je taoce i predao se policiji, preneli su francuski mediji navodeći da niko nije povređen tokom višečasovne drame.

"Otmičar iz centralnog zatvora u Arlu je upravo uhapšen. Nema povređenih. Hvala timovima zatvorske administracije i policajcima iz specijalne, interventne taktičke policijske jedinice na njihovoj intervenciji", objavio je na svom X nalogu francuski ministar pravde Žerald Dermanin, prenosi portal BFM TV Marselj Provansa.

Lokalni prefekt policije Pjer-Eduar Kolije potvrdio je da se "sve dobro završilo" nakon petosatne pregovaračke operacije.

"Naš prioritet bila je bezbednost talaca. Otmica se dogodila zbog želje zatvorenika da izađe iz zatvora", rekao je Kolije, objašnjavajući da su dugotrajni pregovori bili prioritet, naročito jer je zatvorenik bio naoružan hladnim oružjem koje je sam napravio.

