PRVI SNIMCI PUCNJAVE U VAŠINGTONU: Ranjeno petoro, policija blokirala područje (FOTO+VIDEO)

Četiri muškarca i jedna žena ranjeni su u pucnjavi koja se u petak uveče po lokalnom vremenu dogodila u Vašingtonu. Prema navodima policije, tri osobe su prevezene u bolnicu, dok su se dve same javile na lečenje.

Kako prenose lokalni mediji, do pucnjave je došlo u ulici Heri Tomas Vej, koja je u blizini Univerziteta Galaudet.

Policija je dobila dojavu oko 20.15 časova po lokalnom vremenu. Po dolasku patrola na lice mesta, zatečena su dva muškarca i žena sa prostrelnim ranama.

Washington DC shooting: Five injured 'in dispute between known parties'

As per DC Police Department, the preliminary probe reveals that the shooting stemmed from a dispute between known parties.



"Shooting investigation in the 1500 block of Harry Thomas Way NE. Preliminary: Adult… pic.twitter.com/ylix062zSE