ŠOK VEST! Ilon Mask kupuje jedan od najvećih klubova na svetu?!

Otac američkog milijardera Ilona Maska, Erol Mask izjavio je da je njegov sin zainteresovan za kupovinu engleskog fudbalskog kluba Liverpul.

Liverpul je od 2010. godine u vlasništvu kompanije "Fenvej sports grup (FSG)".

Erol Mask je u intervjuu za "Tajms" radio rekao da je izvršni direktor kompanije Tesla zainteresovan za kupovinu Liverpula.

🚨 BREAKING NEWS: Errol Musk, father of Elon Musk: “Does your son want to buy Liverpool Football Club?” the host asked on Times Radio via TalkSport.



“I can't comment on that, they'll raise the price.”



“Oh yes, [he has expressed a desire], but that doesn't mean he's buying it.”… pic.twitter.com/Mp3G4wadFg