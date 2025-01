Njena porodica je organizovala događaj za lokalnu decu u njihovoj kući u Ajovi, kada je neispravan ventil, koji je izazvao curenje gasa, zapalio kuću. Sve je bilo uništeno, ali Danet Burzlaf-Hag, tada desetogodišnjakinja, uspela je da pobegne iz plamena, iako je zadobila opekotine trećeg stepena na skoro 70% tela. I ona i njen otac pretrpeli su povrede opasne po život, ali su, čudom, preživeli, piše Daily Star.

„Imala sam hitnu trahostomiju i bila sam priključena na respirator da bih ostala živa. Mesecima sam bila u centru za opekotine i dolazila sam i izlazila iz bolnice na rekonstruktivne operacije sve do svoje 20. godine. Imala sam više operacija nego što mogu da izbrojim (oko 30), od kojih je većina bila presađivanje kože...“, otkrila je Danet, koja je, iako je preživela eksploziju, teško nastavila sa životom zbog svojih značajnih ožiljaka.

Tokom školovanja morala je da nosi odelo i maske za lice, a činjenica da je morala da se prilagodi prekrivanju ožiljaka emotivno joj je teško pala. Verovala je da neće moći da ostvari svoj san - da postane kraljica lepote. „Znala sam da se ne uklapam i osećala sam se kao da nikada neću. Bila sam beznadežna, bespomoćna i uništena tokom svojih tinejdžerskih godina i kasnije“, rekla je sada 53-godišnjakinja.



Ipak, nije odustala! Radila je na svojoj mentalnoj snazi i 2019. godine se prijavila na svoje prvo takmičenje u lepoti, da bi na kraju bila okrunjena. Tako je lepotica iz Kolorada postala prva žena sa teškim ožiljcima koja je osvojila tu titulu, ali i jedna od najstarijih.

„Trebalo mi je tri godine takmičenja da pobedim na izboru za Mrs. Colorado, ali zapravo je to bio životni vek namernog unutrašnjeg isceljenja i samoprihvatanja koji me doveo do toga. Morala sam da nađem hrabrosti da prigrlim svoje brojne ožiljke kao nešto moćno, a ne nešto što je povezano sa sramom, što mi je ovaj svet često učio kroz buljenje, podrugljive komentare i ogromnu količinu odbijanja“, ispričala je Danet.



„Kada sam dobila traku sa natpisom ‘Mrs. Colorado’ i kada su mi stavili krunu, to je bio veličanstven trenutak. Ne samo za samouverenu, lepu ženu kakva sam postala, već i za onu malu desetogodišnju devojčicu koja je izgubila sve u jednom sudbonosnom trenutku. Bila sam apsolutna žrtva, ali nisam želela da ostanem pod tom etiketom... Morala sam da naučim da sebe vidim kao više od svoje povrede da bih postigla sve što imam“, dodala je.

„Danas svoje ožiljke vidim kao Božje remek-delo - stvoreno dok sam kao dete hodala kroz vatru. Kada vidite jedinstveno umetničko delo, morate da stanete i zurićete u njega. Divite mu se i možda čak nešto naučite iz njega...“, nastavila je Danet, danas majka četvoro dece i pedijatrijska medicinska sestra, kao i life coach, koja je napisala i knjigu Beauty From Ashes: Transforming Wounds into Wisdom; Scars into Stars.

