Jedan od svedoka pada rekao je da ovo nije prvi put da se ovakav udes dogodio na tom skijalištu.

Devojčica je zadobila lakše telesne povrede kada je u sredu pala sa žičare u odmaralištu Genting Resort Secret Garden u kineskom gradu Đangđakou, piše Dejli mejl .

Pre nego što je pala, devojčica je visila sa sedišta koje je bilo približno 12 metara od zemlje.

U pomoć su joj odmah pritekli svedoci pada i zaposleni u skijalištu. Dete je ubrzo posle pada prevezeno u bolnicu, gde je utvrđeno da je zadobila lakše povrede.

(Zhangjiakou City in China 🇨🇳) Video footage captured the horrifying moment a child dangled from the bottom of a ski lift at a holiday resort before falling 40ft into the snow-covered slope below.



Holidaymakers spotted the youngster dangling from an ascending cable car chair pic.twitter.com/RON8En7OTD