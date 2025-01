GRAD ANĐELA U PLAMENU: Dramatični snimci POŽARA u Kaliforniji - Raste broj MRTVIH, više od 130.000 evakuisano, Pentagon šalje VOJSKU (FOTO+VIDEO)

Najmanje pet osoba poginulo je u požarima koji su zahvatili delove Los Anđelesa i susedni okrug Ventura, zbog čega je evakuisano više od 130.000 ljudi.

Kako je jutros objavio Ej-Bi-Si njuz (ABC News), vatrena stihija se proširila na površinu od 20 hektara.

Bi-Bi-Si (BBC) navodi da trenutno najmanje šest požara besni u Los Anđelesu i susednom okrugu Ventura, a da nijedan od njih nije lokalizovan, osim požara u Vudliju.

Hiljade vatrogasaca i dalje se bore sa šumskim požarima, pri čemu se suočavaju sa nedostatkom vode i prinuđeni su da uzimaju vodu iz bazena, dok je više od hiljadu kuća uništeno.

Zbog novog požara, pod nazivom Sanset, koji je izbio u poznatom naselju Holivud hils (Hollywood Hills), naložena je obavezna evakuacija u velikim delovima Los Anđelesa, uključujući i četvrti gde se nalaze kuće poznatih ličnosti.

Više od 130.000 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju, a lokalne vlasti otvorile su nekoliko skloništa za ljude i životinje koji beže od požara, javlja Glas Amerike.

Zbog požara Iton evakuisano je više od 100.000 ljudi, dok je još 37.000 ljudi evakuisano zbog požara Palisejds inferno - prvog koji je izbio u utorak, a koji je postao najpogubniji u istoriji Los Anđelesa, i nastavlja da se širi, navode zvaničnici.

U međuvremenu, oko milion i po ljudi u južnoj Kaliforniji ostalo je bez struje.

Meteorološka agencija AkuVeder (AccuWeather) procenjuje materijalnu štetu na oko 50 milijardi dolara.

Požare dodatno podstiču jaki vetrovi, a zbog ovakvih vremenskih uslova avioni za gašenje požara bili su privremeno prizemljeni, ali su juče popodne ponovo poleteli.

Guverner Kalifornije Kevin Njusom zatražio je pomoć od federalnih vlasti, a predsednik SAD Džozef Bajden potpisao je deklaraciju o hitnoj pomoći za pogođena područja.

Over 100,000 people have been ordered to evacuate communities impacted by the Southern California wildfires. At least two people have been killed. And many more are injured – including firefighters.



It’s devastating.



To the residents of Southern California: We are with you. pic.twitter.com/N0oValzP7l