'STOJIMO OVDE BEZ IČEGA, IMAMO SAMO OVO ŠTO NOSIMO NA SEBI' Ljudi grcaju u SUZAMA, izgubili su sve u požaru koji Los Anđeles pretvara u pepeo! (VIDEO)

Požar u Los Anđelesu još uvek nije stavljen pod kontrolu. Najmanje je deset poginulih, više od 180 hiljada evakuisanih. Uništeno je na hiljade domova. Među njima je i kuća Valtera i Jalde Sis u Altadeni, koji su u njoj proveli poslednjih 40 godina.

- Stojimo ovde bez ičega - rekao je Valter za lokalnu televiziju KABC dok se vidljivo borio s emocijama.

Par je na sigurnosnoj kameri zabeležio trenutak kada su se plameni jezici približili njihovoj kući na vrhu ulice Altadena Drive. Iako su se nadali da će imati gde da se vrate, vatra im je sve progutala.

Uprkos svemu, Jalda Sis ostaje odlučna da obnovi njihov dom.

"It's pretty bad:" A resident shows the burned cars, homes, and businesses from the #EatonFire in Altadena, California. pic.twitter.com/3fRegKVElo