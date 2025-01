SMETNULI S UMA, ZABORAVILI DA SU NA SAHRANI PRIJATELJA? Evo šta su Tramp i Obama radili na komemoraciji Džimiju Karteru! (VIDEO)

Bivši američki predsednik Barak Obama i novoizabrani predsednik Donald Tramp sastali su se sinoć na sahrani još jednog bivšeg predsednika, Džimija Kartera koji je umro u 100. godini života.

Barak Obama, bivši američki predsednik, tokom prošle jeseni nije štedeo reči kritike na račun Donalda Trampa.



Na političkim skupovima podrške Kamali Haris širom zemlje Obama je izneo niz oštrih komentara, poput: "Donald Tramp je 78-godišnji milijarder koji ne prestaje da kuka o svojim problemima otkako se pre devet godina spustio tim zlatnim pokretnim stepenicama."

Takođe je upozorio na gubitak ključnih vrednosti u američkoj politici, ističući: "Jedna od najuznemirujućijih stvari u vezi s ovim izborima i Trampovim usponom je kako smo vrednosti kojim su nas učili ostavili po strani, kao da nisu važne."

