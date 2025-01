Dramatičan snimak napada: Velika bela ajkula se zaletela na čamac nedaleko od obale Floride (VIDEO)

Velika bela ajkula napala je čamac ranije ove nedelje nedaleko od plaže kod Džeksonvila.

Dramatičan snimak je napravljen kod obale Floride i privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Inače, obala Floride jedna je od malobrojnih u svetu gde se najčešće mogu videti velike bele ajkule, koje važe za najopasnije ali ujedno i najfascinantnije pomorske grabljivice.

Tokom prošle nedelje velika bela ajkula nazvana Breton, koja ima četiri metra i teška je preko 6,3 tona locirana je tri puta nedaleko od obale za manje od 24 sata.

U pitanju je ajkula koja je obeležena i kojoj je prikačen odašiljač koji šalje signal kada izroni na površinu, odnosno kada joj se rep nađe u vazduhu.

WATCH: A Great White Shark attacked a boat off the coast of Jacksonville Beach, Florida earlier this week. #Florida #Breaking #Shark pic.twitter.com/Ftww1lvPNS