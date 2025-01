Raste broj stradalih u požarima u Los Anđelesu: Vlastima prijavljeno da je 16 ljudi poginulo

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jae C. Hong | |

Nadležnim službama prijavljeno je da je 16 ljudi smrtno stradalo od posledica požara u Los Anđelesu, prenose danas američki mediji.

Pet osoba je poginulo u naselju Palisejds, a 11 u Itonu, saopštile su medicinske službe, prenosi TV mreža Ej-Bi-Si njuz (ABC News).

Do sada je u Itonu u požaru izgorelo 14.117 ari, a uništeno ili oštećeno 7.000 objekata.

Kako je naveo šef vatrogasne službe Los Anđelesa, Entoni Marone, samo 15 odsto ovog požara je lokalizovano.

On je upozorio na to da su meteorolozi predvideli jak vetar do srede, što će znatno otežati napore sa ciljem gašenja vatrene stihije.

U naselju Palisejds požar i dalje jača, a vatra se opasno približila četvrti Brentvud.

U pomoć vatrogasnim ekipama koje se bore sa požarima trebalo bi danas da stigne i 70 vatrogasaca iz Meksika.

Najmanje 27 osoba je uhapšeno u Palisejdsu i Itonu, saopštilli su juče gradski zvaničnici.

Najveći broj hapšenja je izvršen zbog provala, pljačke i posedovanja narkotika, prenosi ABC News.

Od šest požara koji su zahvatili područje Los Anđelesa, tri su stavljena pod kontrolu i u njima je ugašeno 50 i više odsto površine pod vatrom, dok najveći požar u Pasifik Palisejdsu još uvek nije pod kontrolom, kao ni požari u Itonu i u Arčeru, preneli su ranije američki mediji.

Autor: Marija Radić