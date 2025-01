Pogledajte prve snimke razornog zemljotresa u Meksiku: Tlo ne prestaje da podrhtava, stanovništvo uznemireno (VIDEO)

Nekoliko snažnih zemljotresa pogodilo je danas Meksiko!

Jedan jačine 6,2 stepeni po Rihteru pogodio je oblast 8 kilometara jugoistočno od mesta Koalkoman de Vazkuez Palares. Potres se dogodio u 2:32 sati posle ponoći, po lokalnom vremenu.

Zatim se dogodio zemljotres jačine 6,6 stepeni po Rihteru na 89 km jugozapadno od gradova Apačingana i Mičoakana.

🌍🇲🇽 BREAKING: A powerful earthquake rocked Mexico City early this Sunday, jolting residents from their sleep! Stay alert and safe, as the tremors remind us of nature's might! 💥 #MexicoEarthquake #StaySafe #NaturalDisaster pic.twitter.com/CwrADJFfH4 — MiloX Viral (@MiloX_Viral) 12. јануар 2025.

Mnogi meštani su prijavili kako su osetili potrese. Ljudi su uplašeni pa su mnogi izašli na ulice.

Potom se dogodio zemljotres jačine 6,4 stepeni po Rihteru na 77 km zapadno od istih mesta - Apačingana i Mičoakana.

Najbliži veći grad u kome se zemljotres mogao osetiti je Kolima, grad sa više od 140.000 stanovnika u Meksiku, udaljen 88 km (55 milja) severozapadno od epicentra.

Ljudi su tamo verovatno osetili pomeranje tla. Nekoliko manjih gradova i sela nalazi se bliže epicentru i verovatno su doživeli jače potrese. U glavnom gradu, Meksiko Sitiju koji je udaljen 425 km od epicentra, zemljotresI su se verovatno osetili u vidu slabijih potresa.

pročitajte još Tragičan ishod nesreće: Jedna osoba poginula u sudaru kod Pančeva

Autor: Marija Radić