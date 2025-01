ZABRANJENA PRODAJA DUBAI ČOKOLADE! Pala hitna odluka

Sud u Kelnu zabranio je dvema nemačkim kompanijama da svoje čokoladne proizvode reklamiraju kao “Dubai čokoladu” ako ne dolaze iz Dubaija.

Kako prenose nemački mediji, sudije su u dva ubrzana postupka odlučili da izrazi "Dubai čokolada" dovode potrošače u zabludu.

Pogođeni su "Medi First GmbH" sa svojim "Miskets Dubai Chocolate" i KC Trading UG koji prodaje čokoladicu "Elit – The Taste of Dubai". Ako se zabrana prekrši, direktori se suočavaju s kaznom do šest meseci zatvora ili novčanom kaznom do 250.000 evra, piše magazin "Feniks".

Obmana lažnim informacijama o poreklu

Sudije su svoju odluku obrazložile time da bi prosečni potrošač iz naziva proizvoda zaključio da je čokolada proizvedena u Dubaiju. Opisi na engleskom jeziku i reklamne izjave poput "Taste of Dubai" ili "a touch of Dubai" takođe su pojačale ovaj utisak. Mala napomena "Origin: Türkiye" na poleđini pakovanja nije dovoljna da ispravi ovu pogrešnu informaciju.

Tužbu je pokrenula kompanija "MBG International Premium Brands GmbH" iz Paderborna, koja je ekskluzivni uvoznik “Habibi bara” iz Dubaija u Nemačku. Kompanija se oslanja na zakon o zaštitnim znakovima koji zabranjuje korišćenje geografskih oznaka ako proizvodi ne potiču iz navedene regije.

Sudski spor opterećuje diskonte i proizvođače

Presude bi mogle da imaju dalekosežne posledice za tržište. Od početka Dubai čokoladnog trenda brojni proizvođači su na tržište izneli vlastite verzije koje se često proizvode u Nemačkoj ili Turskoj. MBG već razmatra sledeće pravne radnje protiv drugih pružatelja usluga.

Uvoznik Andreas Vilmers, koji tvrdi da službeno izvozi čokoladu "Fex" iz Dubaija, takođe je upozorio diskonte Lidl i Aldi kao i proizvođača čokolade Lindt zbog navodnog obmanjujućeg oglašavanja.

Kristijan Švarc, advokat specijalista za pravo intelektualnog vlasništva, ističe da su odluke iz Kelna odluke koje se donose od slučaja do slučaja.

Drugi sudovi su mogli da dođu do drugačijeg pravnog stanovišta i tumače termin "Dubai čokolada" kao naziv za određenu vrstu čokolade – slično kao što se zove bečka šnicla (Wiener Schnitzel). Odluke su donete u žurnom postupku bez usmene rasprave, a glavne rasprave su još u toku, pišu nemački mediji.

Autor: Aleksandra Aras