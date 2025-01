Spasić: Savetodavni referendum jedina zakonita i demokratska prilika da opozicija dođe na vlast

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, kao organizacija koja aktivno postoji još od 2005. godine, pozdravlja mogućnost održavanja savetodavnog referenduma gde bi se proverila podrška koju ima predsednik Aleksandar Vučić, jer je to jedini ustavom i zakonima prihvatljiv način da se demokratskim putem proveri politički uticaj svih aktera u Republici Srbiji.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Savetodavni referendum na kojem bi se proverila podrška koju ima predsednik Aleksandar Vučić u biračkom telu jeste jedini demokratski i zakoniti način da se utvrdi politički uticaj svih aktera. Ustavom Republike Srbije nije zabranjeno održavanje ovakve vrste referenduma, koji je sa političkog i sa aspekta demokratskih procesa i moguć i potreban", naveo je Spasić i dodao:

"Navodne studentske blokade predstavljaju simulaciju protesta politički neopredeljenih mladih ljudi, ali zapravo je reč o protestima koje organizuju podmladci jednog dela opozicionih partija. Imajući ovo u vidu, potpuno je jasno da je jedini cilj stvaranja ovakvih podela u društvu i podizanja tenzija do granica građanaskog rata, zapravo rušenje Aleksandra Vučića i to se više i ne skriva. Kako bi se izmerila politička podrška koju imaju i Vučić i opozicija, jedini demokratski, a ustavni način jeste savetodavni referendum. Ko je za opoziciju glasaće protiv podrške predsedniku Vučiću, a ko je za trenutno vođstvo - glasaće za predsednika Vučića, i to je jedini način da se izmeri uticaj i da se razreše politički zahtevi sa navodnih studentskih protesta" - podvukao je Spasić.

Spasić je zaključio da zahtev sa blokada za formiranje prelazne Vlade nije zakonit, niti se može na vlast doći bez izbora, koje u ovom momentu odbijaju sve opozicione partije, što je nonses sam po sebi.