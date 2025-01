ŠEF NATO UPOZORIO: Izdvojite više za odbranu, odselite se na Novi Zeland ili počnite da učite ruski

Generalni sekretar NATO Mark Rute uputio je alarmantan apel članicama Alijanse. On je rekao da bi u suprotnom oni koji to ne učine trebalo da se odsele na Novi Zeland ili da počnu da uče ruski jezik, preneo je portal Business insider.

Govoreći u Evropskom parlamentu u Strazburu (Francuska) Rute je poručio evropskim poslanicima da hitno preispitaju svoje prioritete u potrošnji kako bi osigurali bezbednost.

Ova izjava predstavlja najnoviji u nizu poziva Evropi da promeni svoje ekonomske prioritete i stavi veći naglasak na odbranu, dok Rusija nastavlja invaziju na Ukrajinu, a novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp ostaje skeptičan prema američkom subvencionisanju evropske bezbednosti.

Rute je ovom izjavom želeo da ilustruje sve intenzivniju pretnju koju NATO vidi od Rusije i predsednika Vladimira Putina.

