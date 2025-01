Zelenski poručuje Evropi da bez Ukrajine nema šanse protiv Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je danas Evropu da bez Ukrajine "nema šanse" protiv Rusije.

On je dodao da je pobeda Ukrajine od vitalnog značaja da bi se zaustavio Kremlj pre nego što izvrši invaziju na ostatak Evrope.

"Evropa bez ukrajinske armije neće moći da izađe na kraj sa ruskom vojskom zato što je ona brojčano nadmoćnija. Rusija ima više oružja, više ljudi i surovija je od Evropljana", rekao je Zelenski za poljski medij Onet.

On je dodao da bez ukrajinskih snaga Evropa nema šanse, a ruski predsednik Putin to zna i govori o tome u svojim krugovima, preneo je Politiko.

"Zato, ako se Ukrajina ne bude odbranila, on će brzo krenuti napred, to je činjenica. Apsolutno sam uveren u to", poručio je Zelenski.

Kijev ima skoro million vojnika, rekao je ukrajinski predsednik ranije ovog meseca, što je daleko najbrojnija vojska u Evropi, osim ruske.

Zelenski je kazao da ukrajinski saveznici na Zapadu ne uviđaju veličinu ekspanzionističkih ambicija ruskog predsednika, što su nordijske i baltičke zemlje, Poljska i Rumunija odavno prihvatile.

"Zapad ne želi da prizna jedinu istinu o Rusima, a to je da će oni ići dalje. U toj činjenici su sadržani odgovori na sva pitanja. Zašto ne ojačati Ukrajinu što je više moguće, povećati njenu domaću proizvodnju za oružane snage", dodao je on.

Izjave Zelenskog dolaze u trenutku dok se novoizabrani američki predsednik Donald Tramp priprema da preuzme funkciju 20. januara, a on je u više navrata pretio da će znatno smanjiti pomoć Ukrajini, i brzo okončati rat.