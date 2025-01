Ivanka se oglasila pred Trampovu inauguraciju, šokantno izjavila da mrzi politiku: Da li se vraća u Belu kuću?

Dok je Donald Tramp spreman da se vrati u Belu kuću, njegova ćerka Ivanka je imala brutalnu reakciju nakon što je upitana da li će se i ona vratiti.

Ivanka se preselila na Floridu sa suprugom Džaredom Kušnerom i njihovo troje dece nakon što je Tramp izgubio na izborima 2020. godine od Džoa Bajdena.

Ovoga puta Ivanka će igrati drugačiju ulogu u tatinom predsedništvu. Tokom njegovog poslednjeg mandata, Trampova ćerka je bila među njegovim glavnim savetnicima, ali ovog puta će podržati svog oca kao člana porodice sa emotivnije tačke gledišta.

U razgovoru za podkast "Him & Her Show" kompanije Skinny Confidential, starija ćerka novoizabranog predsednika je objasnila da ovog puta planira da se "kloni Vašingtona". Ona je otvoreno izjavila: "Mrzim politiku".

"Volim i mrzim politiku. I nažalost, to dvoje se ne mogu razdvojiti", rekla je 43-godišnjakinja koja dok je bila Trampova savetnica, radila je na poreskom kreditu za decu.

"Postoji tama u tom svetu koju ne želim da prihvatim u svoj", nastavlja Ivanka objašnjavajući da je to "taman i mračan posao".

"Glavni razlog zbog kojeg se sada ne vraćam da služim je što znam cenu, a to je cena koju nisam spremna da nateram svoju decu da podnesu", objasnila je ona i rekla da će biti tu kao "Trampova ćerka" da pruži podršku ocu.

"Najviše se radujem što ću moći da se pojavim samo kao ćerka i da budem uz njega, da mu skrenem misli sa stvari i da gledam film sa njim ili sportsku utakmicu. Da zna da može da bude sa mnom, da bude svoj i da se samo opusti i da mogu da mu to pružim na način pun ljubavi kao njegova ćerka", istakla je.

"To je najusamljenija pozicija na svetu, ogromna količina odluka koje donosiš svakodnevno... Usamljenički posao", objasnila je.

Tokom tatinog predsedništva, Ivanka je imala kancelariju u Zapadnom krilu od 2017. do januara 2021. i bila je stalno prisutna u Ovalnoj kancelariji, a često je i putovala sa svojim ocem. Govoreći o svom iskustvu u Beloj kući, rekla je da je to bilo "veoma emotivno vreme".

"To je veoma mračan, negativan posao. I neki ljudi vole gladijatorski aspekt toga. Borba - to nikada nisam bila ja. Prošla sam kroz godine ludila i nikada nisam postala cinična u vezi, mislim da je osnovna dobrota ljudi. Nadam se da ću živeti život koji će i dalje imati uticaj, bez obzira gde to radim", rekla je Ivanka.

Ovog puta, Ivanka želi da se fokusira na svoju decu, Arabelu, Džozefa i Teodoru.

"Moji primarni ciljevi su bili samo da volim, da budem najbolja mama. Svaki put kada sam morala nešto da propustim, kažem 'Nikada neću dozvoliti da se ovo ponovi čim napustim Belu kuću'", objasnila je kako se osećala tokom prošlog Trampovog mandata.



Autor: Jovana Nerić