Ursula fon der Lajen se pojavila u javnosti: Predsednica EK bila u bolnici zbog ozbiljne bolesti

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pojavila se danas u javnosti prvi put posle ozbiljne bolesti - imala je tešku upalu pluća zbog čega je bila hospitalizovana.

Ona se odmah uključila u dešavanja vezana za nacionalnu politiku i podržala Fridriha Merca za budućeg nemačkog kancelara, preneo je Politiko.

Fon der Lajenova, koja dolazi iz iste demohrišćanske Unije CDU kao i Merc, pridružila se skupu u Berlinu koji je, barem formalno, bio fokusiran na ekonomiju, bezbednost i migraciju. Njeni potezi pomno su praćeni otkako je Komisija objavila da je bila bolesna.

Predsednica Komisije bila je hospitalizovana zbog teške upale pluća i radila je na daljinu iz Hanovera. U petak se pojavila u sedištu CDU u Berlinu zajedno s devet šefova vlada i šest lidera opozicije iz njene panevropske političke grupacije Evropske narodne partije (EPP).

Pres služba Komisije saopštila je da je tokom oporavka bila u "svakodnevnom kontaktu" sa svojim timovima u Briselu, ali nije objavila da je bila hospitalizovana sve dok se nije vratila kući. Fon der Lajenova ne bi trebalo da se obraća javno tokom dvodnevnog događaja u Berlinu:

"Nije neuobičajeno da predsednica Evropske komisije ne učestvuje na konferenciji za novinare", rekao je zvaničnik EPP, koji je tražio anonimnost.

