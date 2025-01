Oglasio se Donald Tramp o zabrani TikToka: Poznata sudbina popularne aplikacije

Novi predsednik SAD-a Donald Tramp rekao je da će "najverovatnije" odobriti 90-dnevno produženje za TikTok, nakon što preuzme funkciju, dan nakon što se očekuje zabrana ove aplikacije.

"Mislim da bi to svakako bila opcija koju ćemo razmotriti. Produženje od 90 dana je nešto što će verovatno biti urađeno, jer je to prikladno", rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za NBC News, tokom emisije "Meet the Press" sa novinarkom Kristen Welker.

Podsetimo, kompanija TikTok saopštila je da je primorana da sutra obustavi sve aktivnosti u SAD. Ukoliko ne dobije jasnu izjavu Bele kuće o svojoj budućnosti, od sutra će ova aplikacija za korisnike u SAD biti nedostupna.

Saopštenje je objavljeno nakon što je američki Vrhovni sud juče potvrdio zakon kojim se zabranjuje TikTok u SAD, osim ukoliko ta platforma ne prekine veze sa kineskom matičnom kompanijom Bajtdens do nedelje, prenela je televizija Ej-Bi-Si (ABC).

Američka administracija saopštila je u petak da neće sprovesti potencijalnu zabranu odmah nakon isteka roka, ostavljajući primenu zakona novoizabranom predsedniku SAD Donaldu Trampu, koji stupa na dužnost u ponedeljak.

Autor: Jovana Nerić