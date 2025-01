NEMA BLUZA, NITI DŽEZA, EVO KOJA MUZIKA DOMINIRA NA INAUGURACIJI: Ko će pevati i zabavljati Trampa i Amerikance večeras? Objavljena kompletna postava!

Kao i na prethodnim ceremonijama inauguracije, na ovom događaju će nastupiti veliki broj muzičara.

Kada novoizabrani predsednik SAD, Donald Trampzvanično položi zakletvu oko 18 časova po srpskom vremenu, učiniće to pre i posle nastupa mnoštva muzičara na zvaničnoj proslavi ceremonije, uključujući Raskal Flets i Keri Andervud.

Kao i na prethodnim ceremonijama inauguracije, na ovom događaju će nastupiti veliki broj muzičara. U danima koji su prethodili ceremoniji inauguracije, Trampov inauguracioni komitet potvrdio je nastupe muzičara i performera.

- Šezdeseta inauguracija će najaviti trijumfalni povratak predsednika Trampa u Belu kuću i početak velikog američkog povratka - naveli su u zajedničkom saopštenju kopredsedavajući Trampovog inauguracionog komiteta, Stiv Vitkof i Keli Lefler.

- Ovi posebni događaji će odati počast bogatoj istoriji i tradiciji naše velike nacije, američkog naroda, i obećanju koje naša zemlja ima za buduće generacije. Radujemo se što ćemo proslaviti sa svima vama u Vašingtonu ulazak u novu zlatnu eru snage, uspeha i zdravog razuma u ​​Ovalnom kabinetu - rekao je Vitkof.

Od muzičara i poznatih umetnika ovaj događać će uveličati:

Keri Andervud

Keri Andervud će na Trampovoj ceremoniji polaganja zakletve izvesti pesmu "America the Beautiful" na stepenicama Kapitola SAD.

- Volim našu zemlju i počastvovana sam što su me zamolili da pevam na inauguraciji i da budem mali deo ovog istorijskog događaja. Ponizna sam što sam odgovorila na poziv na vreme kada se svi moramo okupiti u duhu jedinstva i gledanja u budućnost - rekla je Keri.

Nju će pratiti Hor oružanih snaga SAD i kadeti pomorske akademije SAD - Gli klab.



Kristofer Makio

Operski pevač Kristofer Makio izvešće nacionalnu himnu na ceremoniji inauguracije.

- Sa dubokom poniznošću i zahvalnošću sam prihvatio ljubazni poziv predsednika Donalda Trampa da izvedemo našu državnu himnu na inauguraciji našeg 47. predsednika, na otvaranju i zatvaranju ove veličanstvene ceremonije muzikom koja slavi našu naciju. Nadam se da ću doprineti vraćanju duha jedinstva, snage i ljubavi prema domovini, što će pomoći da Učinimo Ameriku ponovo velikom.

Uoči izbora u novembru, Makio je nastupio na Trampovom mitingu u njujorškom Medison Skver Gardenu u oktobru.

Li Grinvud

Za ceremoniju je predviđen i nastup kantri pevača Li Grinvuda, koji će izvesti svoju kultnu pesmu "God Bless the U.S.A." tokom događaja, u pratnji benda američkih marinaca.

Pesmu je izveo na Trampovoj prethodnoj inauguraciji 2017. godine, a "God Bless the U.S.A." je postala patriotska himna povezana sa Trampovom kampanjom.

- Moja pesma je omaž kulturi Amerike, crnoj, beloj, crvenoj, žutoj, ekonomskim standardima. Radi se o Amerikancu, ko god da smo kao Amerikanci. Ako prigrle moje pesme kao svoje, to me čini ponosnim.

Reskel Flets

Kantri bend Reskel Flets takođe je deo sastava izvođača, sa potvrđenim nastupom na svečanom balu u ponedeljak.

Događaj, koji će se održati posle ceremonije, jedan je od tri zvanična inauguraciona bala koji će se održati. Takođe postoji nekoliko nezvaničnih balova koji će se održavati u i oko Vašingtona tokom vikenda.

Gevin Digru

Pevač i tekstopisac Gevin Digru, koji je možda najpoznatiji po svom hitu "I Don't Want to Be", koji je poslužio kao tematska pesma za One Tree Hill, biće glavni izvođač tokom inauguracije. Kao i na drugim zvaničnim inauguracionim balovima, očekuje se da će se Tramp pojaviti.

Vilidž Pipl

Disko grupa Vilidž Pipl nastupiće uoči inauguracije na paradi MAGA Victory, koja će se održati u Capital One Areni. Muzičari će nastupiti posle ceremonije na inauguracionom balu Liberty.

Tramp je ostao upamćen po tome što je svirao hit grupe iz 1978. godine - "Y.M.C.A." na svojim političkim skupovima.

Viktor Vilis, frontmen grupe "Vilidž Pipl" i jedini preostali član osnivač benda, ranije je izrazio prigovor Trampu na korišćenje muzike grupe, a pismo upozorenja poslao je Trampovoj kampanji u maju 2023. godine.

Kada je prihvatila poziv da nastupa na Trampovoj inauguraciji, grupa se suočila sa žestokim reakcijama na društvenim mrežama.

Džejson Oldin

Zvezda kantri muzike Džejson Oldin ubraja se među muzičare koji su se prijavili za Liberty inauguracioni bal. Oldin je dobio podršku Trampa kada su njegova pesma i spot "Try That in a Small Town“ izazvali javnu raspravu 2023. godine.

Usred optužbi da tekstovi i slike promovišu rasizam i nasilje, Tramp je javno izrazio podršku Oldinovoj "sjajnoj novoj pesmi" na društvenim mrežama. Pesma je puštana na Trampovom mitingu u Eriju u Pensilvaniji iste godine.



Parker Mekolum

Pevač i tekstopisac Parker Mekolum stupiće na scenu na inauguracionom balu u ponedeljak.



Autor: Dubravka Bošković