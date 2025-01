CEO SVET U NEVERICI ZBOG BAJDENOVOG OPROŠTAJNOG SELFIJA: Evo šta su radili dok su čekali Melaniju i Trampa (FOTO)

Džo Bajden je podelio svoj poslednji selfi pre nego što napusti predsedničku poziciju koju je obavljao četiri godine.

Slika je postavljena na društvenoj mreži Iks, gde se vidi zajedno sa suprugom Džil Bajden u Beloj kući.

Pre odlaska na inauguraciju, par je ugostio Donalda i Melaniju Tramp na čaju. U Beloj kući su dočekali i bivšu potpredsednicu Kamalu Haris sa suprugom Dagem Emhofom.

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV