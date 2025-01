Predsednička limuzina koju je koristio Džo Bajden na odlasku iz Bele kuće spada u red najbolje opremljenih vozila koje koriste svetski političari. Ona je u potpunosti konstruisana u skladu sa listom zahteva američke Tajne službe.

Kako je ranije preneo britanski Indipendent, automobil koji su agenti zaduženi za vožnju nazvali "Zver" (Beast), za Tajnu službu ima zvanični kodni naziv - "Diližansa" (Stagecoach).



Iako je napravljen sa poznatom rešetkom, farovima i zadnjim svetlima koji se koriste na Kadilakovim vozilima dostupnim svakom potrošaču, "Zver" se ne bazira ni na jednom proizvodnom vozilu koje trenutno silazi sa proizvodnih traka u Detroitu.

Trump and Biden in "The Beast" heading to US Capitol pic.twitter.com/KU4bHrSwmi