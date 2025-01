Ovalni kabinet preuređen za dolazak Donalda Trampa, sve je kao što je i ostavio u januaru 2021. (FOTO)

Poslednje priprema za dolazak Donalda Trampa u Belu kuću vrše se u Ovalnom kabinatu, koji je Džozef Bajden, odlazeći predsednik poslednji napustio, preneo je CNN.

Danas je u Ovalni kabinet vraćen tepih koji je dizajnirala bivša prva dama Nensi Regan, naveo je izvor iz Bele kuće.

Ovaj tepih je Donald Tramp koristio tokom svog prvog mandata u Beloj kući od 2016. do 2020. Tramp je napustio Belu kuću 21. januara 2021. nakon što je Bajden položio zakletvu ispred kapitola

Istovremeno, ponovo se stavlja njegov radni sto. Ovaj sto je bio rastavljen kako bi bio iznet iz Bele kuće kada je njemu istekao mandat.

Meanwhile, the Oval Office is currently being turned over in preparation for Trump https://t.co/IHuMuHjyeV