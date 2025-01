Ovo je prva poruka novog predsednika Donalda Trampa na X-u: Neću stati...

Donald Tramp, 47. predsednik SAD, već se oglasio na društvenoj mreži Iks, bivšem Tviteru, nepuna dva sata nakon što je položi zakletvu na svečanoj ceremoniji inauguracije.

"Svakoga dana boriću se za vas sa svakim dahom u svom telu. Neću stati dok ne ostvarimo jaku, sigurnu i prosperitetnu Ameriku koju naša deca zaslužuju, i koju vi zaslužujete. Ovo će zaista biti zlatno doba Amerike", poručio je Donald Tramp.‚

AMERICA IS BACK. 🇺🇸



Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. pic.twitter.com/cCuSV8Q44Z