HILARI KLINTON CRČE OD SMEHA NA TRAMPOVOJ INAUGURACIJI: Kad je novi predsednik SAD pomenuo OVO, prasnula je u smeh (VIDEO)

Tramp je nakon polaganja zakletve održao prvi govor kao 47. predsednik Amerike.

Ovaj govor trajao je znatno duže od njegovog predsedničkog obraćanja 2017. godine.

Ceremoniji inauguracije prisustvovali su bivši predsednici SAD - Džo Bajden, Barak Obama, Džordž Buš i Bil Klinton, kao i njihove supruge - Džil Bajden, Lora Buš i Hilari Klinton.

Hillary laughing at Trump announcing he’s renaming the Gulf Of Mexico to the Gulf of America 😂 pic.twitter.com/UWypR7d8vb