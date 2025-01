RASTE BROJ MRTVIH U TURSKOJ: Vatra progutala hotel, 76 mrtvih, ljudi bežali kroz prozor (VIDEO)

Turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja izjavio je danas da je broj poginulih u hotelu u skijalištu Kartalkaja porastao na 76, kao i da je u vezi sa izbijanjem požara do sada privedeno devet osoba.

Gašenje požara koji je, iz za sada nepoznatog razloga, rano jutros izbio na poslednjim spratovima hotela "Grand Kartal" trajalo je oko deset sati, a u gašenju su učestvovali i vatrogasci iz okolnih mesta, prenela je Anadolija.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan saopštio je da je sreda, 22. januar proglašena za dan nacionalne žalosti zbog žrtava požara.

Ministar zdravlja Kemal Memišoglu je u izjavi novinarima na licu mesta rekao da je u požaru povređena 51 osoba, da je jedna od njih teško povređena i da se nalazi na intenzivnoj nezi, a da je na kućno lečenje otpušteno 17 povređenih.

On je naveo da je na licu mesta pomoć povređenima ukazalo 38 ekipa hitne pomoći.

Ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoj je kazao da su 2021. i 2024. godine vršene inspekcije hotela, i da on "ima sertifikat" koji je izdala vatrogasna brigada, kao i da hotel ima dve požarne stepenice.

Ministar rada i socijalnog osiguranja, Vedat Isıkhan je izjavio da inspektori tog ministarstva "nastavljaju sa radom na sprovođenju detaljne istrage o požaru".

Kaza değil, cinayettir. Zanlıları da yangın merdiveni ve yangın söndürme sistemi olmadığı hâlde otelin işletilmesine onay veren ve göz yuman O.çocuklarıdır. Derhâl “Millî Yas” ilân edilmelidir. #Bolu #kartalkaya pic.twitter.com/kcDwrdUJmM — Live Turkey (@_liveturkey) January 21, 2025

Jedna od gošća hotela, Ejlem Šenturk koja se u njemu nalazila u momentu izbijanja požara, rekla je za Anadoliju da u početku nije primetila vatru, kao i da je zbog glasnih zvukova mislila da je sneg pao sa krova zgrade, kao i da se tokom požara nije bio uključio požarni alarm.

Hotel fire at popular ski resort in 🇹🇷#Turkey kills at least 66 people, interior minister says! pic.twitter.com/LDtugzwWG9