'NISAM IMAO DRUGOG IZBORA' Svekar zadavio snaju Sofiju, pa otišao u pekaru - Njegova sramna odbrana ostavila sve u ŠOKU

Mlada mama dvoje dece, Sofija Evans (30), iz Velsa, pronađena je mrtva na podu u kuhinji svog doma, a za njenu smrt je osumnjičen 50-godišnji svekar koji ju je posetio neposredno pre tragičnog događaja.

Sofijin svekar Ričard Džons je optužen da je snaju zadavio i ostavio je na podu kuhinje da leži licem okrenutim ka pločicama. On je došao u kuću sina i snaje oko 9 časova ujutru, a viđen je na kamerama sa video-nadzora u komšiluku kako napušta objekat oko 10 časova.

Na snimku je zabeležno da muškarac trči do svog automobila, a zatim se vraća na imanje, pa pet minuta kasnije odlazi sa cigaretom u ustima. Na sudu je rečeno da je svekar nakon ubistva otišao u pekaru gde je kupio rolnicu od tunjevine i poslasticu pre nego što se uputio u nepoznatom pravcu.

"Moj rođeni sin me je prevario i izdao, pa sam se sam pozabavio time. Nisam imao drugog izbora", pronađena je beleška u kolima Džonsa, a nalaz obdukcije je potvrdio nagađanja da je Sofija umrla nasilnom smrću - gušenjem.

Snaju je svekar iznenadio tog dana na ulaznim vratima, o čemu svedoči činjenica da mu je otvorila samo u peškiru, jer ju je prekinuo tokom tuširanja. Očekivala je da će Džons da obavi "praktičan posao" na imanju, piše Daily mail.

Svekar je na sudu priznao da je kriv, ali je porekao da je u pitanju bilo ubistvo. On je takođe ispričao da su ga sin i snaja iskorišćavali finansijski i da je "izgubio živce".

A 30-year-old mother-of-two was found dead in her home following a “sustained attack” after returning from the school run, a court heard.



Sophie Evans was strangled, beaten, and left naked on her kitchen floor. Richard Jones, 50, denies murder but admits manslaughter, claiming… pic.twitter.com/2ZMYaPDSoy