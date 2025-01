Monstrum koji je iskasapio dete (2) u parku u Nemačkoj čekao deportaciju na Balkan: Ovuda prošao pre 2 godine

Enamulah O. (28), koji je juče u parku u nemačkom Ašafenburgu nožem ubio dete (2) i čoveka (41) koji je dete pokušavao da zaštiti, iz Avganistana do Nemačke je stigao preko Balkana.

Enamulah je stigao u Nemačku u novembru 2022. godine kao izbeglica, i dobio je smeštaj u bivšem hotelu u Alzenauu. Do Nemačke je putovao preko Bugarske, Austrije i Francuske. Kako saznaje Bild, njegova putanja do Nemačke ustanovljena je analizom otisaka prstiju do kojih je došla policija.

Već 2023. godine imao je "prvi susret" sa nemačkom policijom. Hapšen je nakon što je kod njega pronađena droga. Prema pisanju nemačkih medija privođen je tri puta zbog nasilnih zločina, a bio je i hospitalizovan na psihijatrijskoj klinici.

Navodno se razmatralo da bude proteran iz zemlje od novembra prošle godine. Trebalo je, kako piše Bild, da bude deportovan u Bugarsku krajem prošle godine. Međutim, on je 4. decembra poslao pismo imigracionim vlastima u kojem je naveo da će dobrovoljno napustiti zemlju. Ipak, to nije učinio, a nije se ni javio imigracionim službama iako je trebalo to da uradi. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Bavarske, njemu je 9. decembra sud dodelio staratelja... Zašto do juče nije deportovan, nije poznato.

Podsetimo, Enamulah O. je u sredu, oko 11.45 časova nožem napao decu vrtićkog uzrasta koji su bili u parku. Tom prilikom je ubio dete (2) i muškarca (41) koji je dete pokušao da zaštiti. U napadu je ranjeno još najmanje jedno dete. Motiv za napad nije poznat.

I ranije pravio probleme

Enamulah je od dolaska u Nemačku boravio u jednom bivšem hotelu sa drugim stranim državljanima i stalno je, prema rečima njegovih komšija, pravio probleme, zbog čega su iznova i iznova zvali policiju.

U pitanju je smeštaj udaljen oko 25 kilometara od Ašafenburga gde je Enamulah počinio zločin. Upravo u tom hotelu je ovaj Avganistanac u avgustu prošle godine nožem isekao jednu devojku.

"Više puta je isekao moju drugaricu. Ona je vrištala dozivajući pomoć, ja sam tada pozvala policiju", ispričala je Ukrajinka Mena (23) za Bild.

Međutim, ubrzo se Enamulah vratio u hotel, u sobu broj 20 u kojoj je do juče živeo. Policija je juče upala u sobu od 12 kvadrata i izvršila pretres, a prema rečima ministra policije Bavarske, psihoaktivne supstance su pronađene unutra.

Bilo je i ranije prijava zbog remećenja javnog reda i mira. Nedavno je urlao ispred hotela u kojem je bio smešten i sve žive je probudio. Kada je policija došla da interveniše, on je plesao pred njima na ulici.

"Nisam mogao da spavam od njega. Uvek je pravio buku, pio je i slučao glasnu muziku", priča Ahmad M. (28) koji je živeo u sobi do ubice. Iako su iz iste zemlje, kaže da ga je slabo razumeo.

"To što je uradio je sramota, ja sam Avganistanac i meni je jako teško zbog ovoga. Upućujem izraze saučešća porodicama stradala. Ali, kako je policija mogla tako da zakaže? Znao je da nije 'ispravan u glavi'", rekao je Ahmad, koji već deset godina živi i radi u Nemačkoj.

Autor: Snežana Milovanov