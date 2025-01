Poslao tri važne poruke! Tramp se obratio učesnicima Foruma u Davosu: Prvi govor od stupanja na dužnost

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obraća se na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, Švajcarska, putem video-linka, održavajući svoj prvi značajan govor pred globalnim poslovnim i političkim liderima.

Tramp je pozvao svetske poslovne lidere da proizvode svoje proizvode u SAD.

Tramp je započeo govor usredsređen na svoje domaće politike, ali sada se obratio globalnoj publici – pre svega poslovnim liderima.

"Moja poruka svakom preduzeću na svetu je veoma jednostavna: dođite i proizvodite svoj proizvod u Americi, i mi ćemo vam ponuditi jedne od najnižih poreza na svetu," rekao je.

"Spustićemo te poreze vrlo značajno, čak i u odnosu na originalne Trampove poreske olakšice. Ali, ako ne proizvodite svoj proizvod u Americi, što je vaše pravo, vrlo jednostavno, moraćete da platite carinu," dodao je.

Napomenuo je da će te carine biti "različitih iznosa", ali će "usmeriti stotine milijardi dolara, pa čak i bilione dolara, u našu državnu blagajnu kako bi ojačali našu ekonomiju i otplatili dug".

Tramp je više puta obećavao da će koristiti carine za podsticanje domaće proizvodnje, uprkos skepticizmu ekonomista prema toj politici.

Novoimenovani predsednik brzo je preduzeo korake da pooštri imigracionu politiku, proširi domaću proizvodnju energije i zapretio uvođenjem visokih tarifa Evropskoj uniji, Kini, Meksiku i Kanadi.

Tramp je, takođe, povukao Sjedinjene Države iz Svetske zdravstvene organizacije i Pariskog klimatskog sporazuma. Izjavio je da će preimenovati Meksički zaliv u Američki zaliv, iako druge zemlje možda neće usvojiti to novo ime. Takođe je zapretio da će vratiti Panamski kanal od Paname.

Osim toga, Tramp je pomilovao više od 1.500 svojih pristalica koje su 6. januara 2021. godine napale američki Kapitol u neuspelom pokušaju da ponište njegov poraz na izborima 2020. godine, što je izazvalo ogorčenje među zakonodavcima i policijom čiji su životi bili ugroženi.

Tramp je započeo i demontažu programa raznolikosti unutar američke vlade i vrši pritisak na privatni sektor da uradi isto. To je ostavilo neke učesnike u Davosu u potrazi za novim terminima kako bi opisali prakse na radnom mestu koje smatraju ključnim za svoje poslovanje.

Šta bi okončalo rat u Ukrajini

Tramp je pozvao OPEK da snizi cene nafte, rekavši da bi to okončalo ruski rat u Ukrajini.

Tramp se okrenuo međunarodnim cenama nafte, povezujući ih direktno sa ruskom invazijom na Ukrajinu.

Tramp je rekao da će tražiti od Saudijske Arabije i OPEK-a da smanje cenu nafte, Rekao je i da je iznenađen da to nisu uradili pre izbora.

"To nije pokazalo mnogo ljubavi jer to nisu uradili. Bio sam malo iznenađen time", rekao je on.

"Ako bi cena pala, rat Rusije i Ukrajine bi se odmah završio" - rekao je on.

"Trenutno je cena dovoljno visoka da se taj rat nastavi. Morate da spustite cenu nafte. Mogao bi da okončaš taj rat".

Tramp je takođe pohvalio izveštaje da će Saudijska Arabija uložiti 600 milijardi dolara u SAD. Rekao je da će tražiti od kraljevstva da ga zaokruži na 1 bilion dolara.

Podsećamo, Tramp je ranije najavljivao da će pokušati da Rusiju i Ukrajinu dovede za pregovarački sto prvog dana svog predsedavanja.

"Rusi i Ukrajinci umiru. Želim da prestanu da umiru. I uradiću to - popraviću to za 24 sata", rekao je Tramp na skupu prošle godine.

Autor: Snežana Milovanov