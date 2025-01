TRAMP NAREDIO OBJAVLJIVANJE TAJNIH DOSIJEA! Misterija duga više od 60 godina konačno će biti rešena - KAKO JE UBIJEN DŽON KENEDI

Poslednji tajni dosijei o atentatu na Džona Kenedija biće objavljeni nakon što je predsednik Amerike Donald Tramp u četvrtak naredio da se to učini.

Teorije zavere ne prestaju da se nižu više od 60 godina, a sve zanima da li zaista postoji nešto više od usamljenog revolveraša u liku Li Harvija Osvalda.

Tramp je potpisao izvršnu naredbu koja nalaže njegovom direktoru Nacionalne obaveštajne službe da u roku od 15 dana sastavi plan za potpuno objavljivanje dokumenata o Džonu Kenediju.

"U ovoj Naredbi predsednik Tramp navodi da dalje držanje u tajnosti dosijea ubistva Džona F. Kenedija nije u javnom interesu i da je odavno trebalo da se otvori", saopštila je Bela kuća.

"Tramp navodi i da je objavljivanje zapisa o ubistvu Roberta F. Kenedija i Martina Lutera Kinga mlađeg u javnom interesu".

Njegovi šefovi obaveštajnih službi imaće 45 dana da sastave plan za objavljivanje arhiva Roberta Kenedija i Kinga.

Milioni stranica dokumenata o Džonu Kenediju su već objavljeni, a samo nekoliko hiljada se čuva u arhivi.

Stručnjaci sumnjaju da u preostalim tajnim arhivama ima velikih stvari koje bi promenila prihvaćenu verziju događaja.

Tramp je tokom predizborne kampanje obećao da će skinuti tajnost sa preostalih vladinih dokumenata u vezi sa atentatom.

On je dao slično obećanje u svom prvom mandatu, ali je na insistiranje CIA i FBI odustao od toga, jer su ove agencije tvrdile da neke dokumente treba čuvati od javnosti iz straha da će otkriti tajne nacionalne bezbednosti.

Tramp je rekao da ga je Majk Pompeo, njegov bivši direktor CIA, ubedio da ih ne obelodani tokom svog prvog mandata.

"Zapravo me je Majk Pompeo, državni sekretar zamolio, da ne radim, i osećao sam da on zna nešto što možda, znate, kada vas je zamolio da to ne uradite, vi kažete 'zašto?' Smatrao je da nije dobar trenutak da ih pusti", rekao je Tramp.



