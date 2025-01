'PONOVO ĆU MU SE OBRATITI' Tramp: I Zelenskom je dosta rata, moramo postići mir što pre

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da rat u Ukrajini "mora da prestane", kao i da smatra da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski spreman da pregovara.

Tramp je u intervjuu za Foks njuz takođe pozvao ruskog predsednika Vladimir Putina da pristane na dogovor, prekine rat protiv Ukrajine ili se suoči sa većim ekonomskim pritiskom.

Predsednik SAD procenjuje da je od početka rata poginulo 850.000 ruskih i 700.000 ukrajinskih vojnika, kao i da Putin nikada nije trebalo da pokrene svoju invaziju u punom obimu 2022. godine.

On je kritikovao bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena što je "dopustio" da počne taj rat, tvrdeći da je energetska politika njegovog prethodnika učinila Putina bogatijim.

"Ni Putin to nije trebalo da uradi. Nije trebalo to da uradi i to mora da prestane", rekao je Tramp, koji je ranije u objavi na društvenim mrežama pozvao Putina da sklopi dogovor o prekidu rata.

Govoreći o ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, Tramp je rekao da je i njemu "dosta" rata i da je spreman da pregovara o okončanju rata.

"Dosta mu je. Ni on nije trebalo da dozvoli da se ovo desi. Nije ni on anđeo, nije trebalo da dozvoli da se desi ovaj rat. Pre svega, on se bori protiv mnogo većeg entiteta, OK. Mnogo većeg", kazao je Tramp.

On je rekao da je "mogao tako lako da sklopi taj dogovor" da ne dođe do rata, a da je Zelenski odlučio da "želi borbu".

Govoreći o odnosima sa Severnom Korejom, Tramp je rekao da planira da ponovo uspostavi kontakt sa njenim liderom Kim Džong Unom, sa kojim je imao kontakte i u svom prvom predsedničkom mandatu.

"Ponovo ću mu se obratiti", rekao je Tramp.

Autor: Jovana Nerić