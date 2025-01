ALARM U EVROPSKOJ ZEMLJI, LETOVI I JAVNI PREVOZ OTKAZANI Opasno je po život, udari uragana biće do 160 kilometara na čas: Ovde je! (VIDEO)

Oluja Eovin pogodila je Britanska ostrva uraganskim vetrovima, donoseći "ekstremnu i stvarnu" pretnju po život, navode britanski mediji, dok mnoge stanovnike Irske i ostrva vlasti savetuju da ostanu u svojim domovima.

Praćenje vetra pokazuje da su južni i zapadni delovi Irske prvi osetili udar jedne od najjačih oluja koje je ikada pogodila Britanska ostrva, sa udarima vetra koji prelaze 130 km/h već u 3 sata ujutro.

Sv. Meri na ostrvima Sili i Kapel Kurig u Snoudoniji zabeležili su udare vetra od 122 kilometra na sat. Međutim, u pojednimim područjima očekuju se udari od 130 do 145 kilometara na sat, dok bi brzina vjetra na primorju mogla dostići i do 160 kilometara na sat.

Red weather warnings are nothing new for Ireland, but storm Eowyn seems to be different - it’s expected to be the worst storm since 190. Stay safe everybody pic.twitter.com/gW4b8oD8rC — Alertas Climáticos 🌊🚨 (@alertasdoclima) 24. јануар 2025.

Milioni ljudi naći će se na putu ovog vrtloga, koji bi, kako navodi Dejli mejl, mogao da postane oluja veka i jedan od najvećih meteoroloških izazova u Britaniji poslednjih decenija.

Meteorološka služba Severne Irske izdala je retka crvena upozorenja u petak od 7 do 14 časova, a za zapadne i centralne delove Škotske od 10 do 17 časova.

Narandžasta upozorenja zbog vetra su na snazi za Severnu Irsku, južnu polovinu Škotske, severnu Englesku i severni Vels u petak između 6 i 21 sat, dok je severna polovina Škotske pod narandžastim upozorenjem od 13 sati u petak do 6 sati ujutru u subotu.

Wow! Just caught the Power going out on a Kerry, #Ireland Live Cam as #StormÉowyn approaches the Island with Hurricane Force Winds. 😵 #Eowyn #BombCyclone pic.twitter.com/lK5NBlzWPU — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) 24. јануар 2025.

U ovim predelima očekuju se vetrovi od 100 do 115 kilometara na sat.

Opasnost po živote

Škole su zatvorene, a građani se upozoravaju da ne putuju u petak, jer očekivani vetar brzine do 160 km/h predstavlja opasnost po život. Javni prevoz je zaustavljen usled snažnih udara, uz upozorenja na opasnosti za živote, pad električnih vodova, oštećenja infrastrukture i nestanaka struje.

Policija u Severnoj Irskoj proglasila je vanredno stanje, očekujući najjače vetrove u regionu od oluje koja se dogodila 1998. godine i koja je izazvala velike poremećaje.

Storm #Eowyn flirts outside my window. But Aragon is not expecting her till 6am. pic.twitter.com/DqmGbQzV3u — CirrusXR (@CirrusXr) 24. јануар 2025.

Željeznički operater "ScotRail" obustavio je u petak sve usluge u Škotskoj, navodeći da je "nebezbedno upravljati putničkim vozovima zbog prognoziranih vremenskih uslova".

Nekoliko železničkih kompanija, takođe je upozorilo građane da ne putuju na određenim rutama u Severnom Velsu, Škotskoj i Severnoj Engleskoj, jer neće biti usluga.

Aerodromi u Glazgovu i Edinburgu najavili su u petak ograničenja u radu, dok je Belfast internešnal upozorio na značajne prekide letova.

Nadležni su pozvali građane da ostanu kod kuće.

Predsednik Irske Nacionalne koordinacione grupe za vanredne situacije Kit Leonard rekao je da će oluja Eovin biti jedna od najsnažnijih oluja u irskoj istoriji.

- To će biti destruktivan, opasan i razoran vremenski događaj - rekao je on u petak u Dablinu.

- Najvažnija poruka je da svi treba da ostanu u kući dok važe crvena upozorenja - dodao je.

Meteorolozi upozoravaju vlasnike kućnih ljubimaca da svoje pse drže na povodcima da ih ne odnesu jaki vetrovi.



Autor: Jovana Nerić