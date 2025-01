HOROR: Učenik učestvovao u opasnom IZAZOVU koji kruži internetom i UMRO - Oglasili se iz njegove škole

Učenik srednje škole u Nieuvegeinu u Holandiji preminuo je ove nedelje dok je učestvovao opasnom izazovu - igri gušenja, i nema indicija da je počinjen zločin, saopštila je danas policija u tom gradu.

U saopštenju se navodi da je reč o "tragičnom incidentu", preneo je NL Tajms.

Škola je u utorak saopštila da je jedan od njenih učenika poginuo u fatalnoj nesreći, a na zahtev roditelja deteta, škola je o tome kasnije obavestila roditelje i staratelje.

Tokom igre gušenja, deca guše sebe ili jedno drugo pritiskanjem karotidne arterije, koju treba pustiti pre nego što neko izgubi svest, što dovodi do euforične žurbe koja može izazvati zavisnost, za koju je holandski Centar za prevenciju samoubistava upozorio da je izuzetno opasna i da može izazvati oštećenje mozga i smrt.

Direktor škole "Ana van Rijn" Vouter Lukel rekao je za RTV Utreht da su svi u školi šokirani.

"To je veoma tužan događaj. Ostaje nam da uradimo stvari koje moramo da uradimo na najbolji mogući način. I mislim da smo to zajedno uspeli da uradimo", rekao je on.

Autor: Iva Besarabić