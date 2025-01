Drama u Nigeriji: U udesu aviona povređene 33 osobe, poznat uzrok nesreće

Najmanje 33 osobe, uključujući šest ozbiljno, povređeni su na letu Junajted Erlajnsa prilikom prinudnog povratka na aerodrom u Lagosu u Nigeriji.

Kao razlog navode se tehnički problemi.

At least 38 people, including 6 seriously injured, were hurt after a United Airlines flight made an emergency return landing in Lagos, Nigeria, due to a “technical issue.”



UA613, a Boeing 787-8 Dreamliner which was initially bound for Washington Dulles International Airport, was… pic.twitter.com/NI5X6pi2fV