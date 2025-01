ZABELEŽEN PAD 100 MILIONA DOLARA: Objavljen snimak rušenja moćnog američkog borbenog aviona na Aljasci (VIDEO)

Američki borbeni avion F-35 srušio se tokom vežbe u bazi vazdušnih snaga Ajelson na Aljasci, a pilot je se katapultirao i bezbedno spustio padobranom.

AP prenosi navode pukovnika američkih vazdušnih snaga Pola Taunsenda, komandanta 354. borbenog krila, da je avion zadesio "kvar tokom leta" nakon čega je pilot uspeo da se katapultira iz letelice.

Nesreća se dogodila prilikom sletanja tokom vežbe.

Dramatičan snimak nesreće vrlo se brzo proširio internetom.

Na snimku se vidi avion koji pada ka zemlji. a potom eksplodira kada udari o tlo.

U pozadini se može videti rašireni padobran kako se polako spušta prema tlu.

Portparol vazdušnih snaga kasnije je za CBS njuz potvrdio autentičnost snimka.

Vazduhoplovna baza Ajelson navela je u saopštenju da je incident koji se dogodio u utorak poslepodne po lokalnom vremenu naneo "značajnu štetu" na avionu F-35 Lajtning II.

F-35 fighter jet crashed while landing during a training exercise in Alaska on Tuesday and the pilot survived after ejecting from the plane.#Rojava_Post pic.twitter.com/rMzn3Eam6o