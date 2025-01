Hitno se oglasila SZO! Devetoro mrtvih u epidemiji virusa koji izaziva KRVARENJE IZ OČIJU

Devet ljudi je preminulo u novoj epidemiji virusa nalik eboli, poznatom kao Marburg, upozorili su globalni zdravstveni zvaničnici.

Marburški virus, jedan od najsmrtonosnijih patogena ikada otkrivenih, već je zarazio deset ljudi u afričkoj državi Tanzaniji otkako je zemlja prošle nedelje zvanično objavila izbijanje epidemije.

Afrička agencija za zdravstvo objavila je da je devet od ovih desetoro ljudi preminulo, što odražava stopu smrtnosti virusa od 90 odsto. Slučajevi su zabeleženi u regionu Kagera, na severozapadu Tanzanije, koji ima populaciju od skoro tri miliona ljudi.

