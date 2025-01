DA SE NAJEŽIŠ! Poslednja objava reprezentativca SAD u umetničkom klizanju bila je iz AVIONA SMRTI

Član američkog tima u umetničkom klizanju podelio je fotografiju iz unutrašnjosti aviona kompanije Ameriken Erlajns, nedugo pre nego što se nakon sudara sa vojnim helikopterom srušio u Vašingtonu.

Spencer Lejn (26) postavio je fotografiju oko sedam sati uveče po istočnoameričkom vremenu u sredu, na kojoj se, kako se čini, vidi avion dok se kreće pistom aerodroma Vičita u Kanzasu, pre nego što je poleteo na svoj poslednji let, piše Daily Mail.

U opisu je napisao ICT -> DCA – kodove za aerodrom Dvajt D. Ajzenhauer u Vičiti i nacionalni aerodrom Ronald Regan u Vašingtonu.

Drugi članovi elitnog američkog tima u umetničkom klizanju, koji su se pripremali za sledeće Zimske olimpijske igre, takođe su bili u avionu.

BREAKING: 🚨Some of the victims of this tragic crash who were aboard American Airlines 5342 being identified as World Champion Figure Skating pair, Evgenia Shishkova & Vadim Naumov, Spencer Lane, Everly Livingston, Franco Aparicio.#planecrash #AmericanAirlines pic.twitter.com/cbgxZN2mMF