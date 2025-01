Identifikovana prva žrtva avionske nesreće u Vašingtonu: Ovo je kopilot (28), uskoro je trebalo da se oženi

Američki zvaničnici potvrdili su danas da u sudari aviona i helikoptera iznad Vašingtona nema preživelih.

Sada je identifikovana i prva žrtva nesreće, a u pitanju je pilot aviona American Airlines-a Sem Lili (28).

Mediji navode da je Sem bio veren i da je uskoro trebalo da se oženi.

On je obuku počeo 2019. godine i na kobnom letu bio je prvi oficir.

